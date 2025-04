Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen Ostersonntag, 09:45 Uhr, und Ostermontag, 09:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße in St. Tönis eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (401)

