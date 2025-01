Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger verkaufen Frau kaputtes Handy und gefälschte Apple Watch - Polizei sucht Zeugen (28.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Krebsgraben" ereignet hat. Gegen 12 Uhr boten zwei unbekannte Männer einer 73-Jährige ein angeblich neues i-phone, eine Apple Watch sowie eine Powerbank zu einem Preis von 900 Euro an. Als Begründung für das "günstige" Angebot gaben sie an, Geld zu benötigen um Essen kaufen und tanken gehen zu können. In gutem Glauben den Männern und ihrem Sohn etwas Gutes zu tun, fuhr die Frau anschließend mit einem der Unbekannten zur Bank um den vereinbarten Betrag abzuheben. Anschließend erfolgte wiederum auf dem Parkplatz des Lidl die Übergabe der angeblich neuen Elektroartikel.

Danach fuhren die beiden unbekannten Männer - etwa 50 Jahre alte, einer etwas kräftiger, der andere mit grauem Bart - mit einem kleineren gelbbraunen Geländewagen davon.

Zu Hause stellte die 73-Jährige fest, dass das Handy nicht richtig funktionierte, die Apple Watch keine echte war und zu der Powerbank das erforderliche Kabel fehlte.

Zeugen des "Geschäfts" und Personen, denen die Männer ebenfalls aufgefallen oder die von ihnen angesprochen worden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier VS-Villingen zu melden.

