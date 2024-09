Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einsatz der Polizei in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher Mann hat am Mittwoch, 18. September 2024, in Nordenham einen Einsatz der Polizei verursacht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12:00 Uhr wandte sich der Sozialpsychiatrische Dienst Wesermarsch an die die Polizei. Mitarbeiter hatten Probleme mit einem 69-jährigen Mann aus Nordenham, der aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden sollte. Der 69-Jährige ging dabei auf die Mitarbeiter los, gab Drohungen von sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Weil nicht auszuschließen war, dass er sich oder Dritten etwas antut, suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Nachdem er in seiner Wohnung und an bekannten Kontaktadressen nicht anzutreffen war, wurde er gegen 17:30 Uhr in der Adolf-Vinnen-Straße dingfest gemacht.

Der 69-Jährige wurde abschließend ärztlich begutachtet und wie anfangs geplant in eine psychiatrische Einrichtung gefahren.

