Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülleimer angezündet

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten am Donnerstag (19.12.2024) gegen 0:25 Uhr einen Mülleimer aus Plastik neben einer Bushaltestelle in der Friedrich-König-Straße in Suhl an. Dieser verbrannte vollständig. Die Glasscheibe der Bushaltestelle verrußte stark. Ob außer der Verschmutzung ein Sachschaden an der Scheibe entstanden ist, muss derzeit noch geprüft werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326756/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

