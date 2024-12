Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: (Versuchter) Wohnungseinbruch am Tag

Bad Salzungen (ots)

Dienstag, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 20:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stadtgartenstraße in Bad Salzungen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und eine Lederreisetasche. Eine weitere Tat ereignete sich am ebenfalls am Dienstag um 18:55 Uhr. Hier drang eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen ein. Durch den Lärm des Einbruchs wurde die Bewohnerin darauf aufmerksam und stellte den Täter in ihrem Wohnzimmer fest. Dieser flüchtete sofort aus dem Haus und in unbekannte Richtung. Trotz der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte die Person nicht mehr gefasst werden. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Suhl die Ermittlungen aufgenommen Es wurden Spuren gesichert und aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüfen die Polizisten derzeit einen Zusammenhang zwischen den Wohnungseinbrüchen. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

