Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht am Parkplatz

Eisfeld (ots)

Ein Mann parkte seinen schwarzen Ford am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 19:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Coburger Straße in Eisfeld. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen war. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren hatte der Verursacher die Unfallstelle verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0325526/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

