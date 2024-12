Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Fahrspurwechsel

Meiningen (ots)

Dienstagabend wechselte eine 71-jährige Autofahrerin auf der Bernhardstraße in Meiningen fahrend, die Fahrspur, um auf die Linksabbiegerspur in Richtung Landsberger Straße zu gelangen. Dabei übersah sie den bereits neben ihr fahrenden 36-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

