Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weihnachtsbaumbeleuchtung beschädigt

Floh (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes in der Bahnhofstraße in Floh. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens vor. Zeugen, die Hinweise dem/den für die Sachbeschädigung Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326354/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

