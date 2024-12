Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Sünna (ots)

Mittwoch gegen 17:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Oechsenbergstraße in Sünna durch in Brand setzen. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326593/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

