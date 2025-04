Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (03.04.) in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr ist in dem Parkhaus am Katthagen 6-8 auf der ersten Ebene ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein dort geparkter schwarzer Seat Ibiza wurde offensichtlich durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der im Heck des Seat entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

