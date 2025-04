Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall, 12-Jähriger leicht verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (08.04.) hat es auf der Münsterstraße einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gegeben.

Die 68-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 15.05 Uhr mit ihrem Wagen auf der Münsterstraße in Richtung Marienstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 12-jähriger Junge aus Emsdetten mit seinem Fahrrad von der Schule kommend auf der Münsterstraße in Richtung In der Lauge. In Höhe der Einmündung Im Hagenkamp fuhr der Junge, der auf dem linken Fußgänger- und Radweg fuhr, nach rechts über den dortigen Fußgängerüberweg. Dort kollidierte das Rad mit dem Auto. Der Emsdettener stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde seinen Eltern übergeben.

Am Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell