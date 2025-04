Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Kindergarten

Lotte (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (07.04.) und Dienstag (08.04.) an der Straße Widum in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr am Montagabend und 07.15 Uhr am nächsten Morgen auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Kindergarten. Dort öffneten und durchwühlten sie diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wem in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

