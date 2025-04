Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen an insgesamt 28 Fahrzeugen

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine sucht Zeugen zu zwei Tatserien, in denen an Pkw die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt wurde.

Der erste Tatzeitraum ist von Donnerstag (27.03.) in den Abendstunden bis zum Morgen des darauffolgenden Freitages. Hier wurden insgesamt 16 Fahrzeuge im Bereich der Parkstraße, Lindenstraße, an der Salzbergener Straße und der Reuterstraße beschädigt.

Die weiteren Taten ereigneten sich im Zeitraum vom Abend des Dienstages (01.04.) bis zum Mittwochmorgen (02.04.). Insgesamt wurden 12 Pkw am Rubensweg beschädigt. Auch hier wurden die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt.

Die Polizei in Rheine hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

