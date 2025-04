Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Auto gestohlen

Lotte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend (06.05.25) gegen 21.30 Uhr am Hansaring ein Auto gestohlen. Der Unbekannte war zu einem Hinterhof auf Höhe der Hausnummer 8 gekommen. Dort wollte er angeblich ein Auto kaufen, das vom Geschädigten im Internet für einen niedrigen fünfstelligen Verkaufspreis angeboten worden war. Es handelte sich um eine schwarze Mercedes Limousine S63 AMG, Baujahr 2008. Der Täter fuhr auf dem Gelände zunächst Probe. Dann entfernte er sich mit dem Wagen in Richtung Autobahn A30. Das Auto hat kein amtliches Kennzeichen. Die Heckleuchte hinten links ist leicht gebrochen, der Motor ist aufgrund fehlender Katalysatoren sehr laut. Der Geschädigte verständigte die Polizei, diese fahndete nach dem Autodieb. Die Fahndung führte jedoch nicht zum Erfolg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte einen Vollbart, etwas längere Haare und er trug eine Kappe. Außerdem war er komplett schwarz gekleidet. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen, die Hinweise auf das Auto oder den Täter geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell