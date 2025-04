Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, alkoholisierter Pedelec-Fahrer gestürzt, schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Samstagabend gegen 18.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Schachselstraße unterwegs gewesen und schwer verunfallt. Der Zweiradfahrer war mit einer Gruppe unterwegs und drehte sich während der Fahrt zu seinen Mitfahrern um. Nach ersten Erkenntnissen geriet er dabei ins Straucheln und stürzte dann. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann unter Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. 26-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal dran: Ein Helm kann zwar keine Verkehrsunfälle verhindern, aber Beteiligte vor schweren Verletzungen schützen. Die Polizei rät deshalb dazu, immer einen Fahrradhelm zu tragen.

