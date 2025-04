Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Drei Müllcontainer abgebrannt, an der Tecklenburger Straße

Lengerich (ots)

An der Tecklenburger Straße sind in der Nacht zu Sonntag (06.04.25) drei Müllcontainer durch einen Brand vollständig zerstört worden. Um kurz nach 01.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brandort auf Höhe des Gebäudes der Lengericher Stadtverwaltung gerufen. Die Container, die an der Wand einer Doppelgarage standen, brannten in voller Ausdehnung. Die Garagenwand wurde durch Rauchentwicklung und die Hitze stark beschädigt. Die Feuerwehr öffnete die zwei zugehörigen Garagen gewaltsam, um auszuschließen, dass sich das Feuer auf die Garagen ausbreiten kann. Dies war nicht der Fall. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, entgegen.

