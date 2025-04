Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnmobil in Vollbrand, Schäden an Carport und Hecke, Polizei ermittelt

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Gronenweg ein Wohnmobil in Brand gesetzt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Polizei wurde am Samstagabend (05.04.25) gegen 22.00 Uhr zu dem Brand gerufen. Das brennende Wohnmobil war unter einem Carport geparkt. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr Greven am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrzeug im Vollbrand, eine große Rauchsäule war zu sehen. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Auch das Carport sowie eine angrenzende Hecke hatten bereits Feuer gefangen. Die Geschädigten sowie die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Die Geschädigten hatten sich zu Beginn des Brands im Haus befunden und hörten einen dumpfen Knall. Sie blickten aus dem Fenster und stellten den Brand des Wohnmobils fest. Neben dem Totalschaden am Fahrzeug sowie den Schäden am Carport und der Hecke wurden auch das Fenster einer Tür, Jalousien und sowie ein Garagentor durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

