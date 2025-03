Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Sachbeschädigungen in Mayen - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

In der Nacht vom 19. auf 20.03.2025, kam es in der Innenstadt von Mayen zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Koblenzer Straße wurde bei einem geparktem PKW, Nissan Qashqai eine Beule in das Fahrzeug getreten, in der Markstraße kam es zur Beschädigung einer Glastür der Pizzeria "Da Roberto", in der Brückenstraße und in der Wittbende wurden bei einem Pkw, KIA ProCeed und einem Pkw, VW-Passat Fahrzeugspiegel beschädigt. Laut derzeitigen Hinweisen, die leider erst nachträglich der Polizei gemeldet wurden, sollte ein Mann mit laut spielender Musik, in den frühen Morgenstunden des 20.03.2025, gegen 04:25 Uhr, durch die Wittbende gegangen sein und sich dort an verschiedenen parkenden Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben.

Die Polizei Mayen bittet um Zeugenhinweise zur Identität dieses Mannes. Wem ist eine Person, die laute Musik abspielte, in der Nähe der Tatorte im Tatzeitraum aufgefallen? Wer kann die Person näher beschreiben und wer kennt ggf. diese Person?

