POL-WOB: Pkw-Fahrer kollidiert mit Ampel und Verkehrszeichen - Unfallursache bisher unbekannt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, 24.02.2025 In den letzten Tagen ist es in Helmstedt, besonders in einem Discounter in der Emmerstedter Straße, vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Aus diesem Grund gibt die Helmstedter Polizei ein paar Verhaltenshinweise: - Nehmen Sie möglichst wenig Bargeld mit - Stellen Sie Taschen in Geschäften nicht in den Einkaufswagen, da man beim Einkaufen leicht abgelenkt ist und dadurch die ...

