Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Laer (ots)

Am Dienstagmittag (08.04.) hat ein Senior aus Laer beim Einschalten seines Computers einen angeblichen Warnhinweis der Firma Microsoft auf seinem Bildschirm erhalten. Dort stand, dass sein Computer infiziert sei, und dass er eine angegebene Telefonnummer anrufen solle. Der Mann rief die Nummer an und führte ein etwa einstündiges Telefonat mit einem Unbekannten. Dieser sagte ihm, dass diverse Laufwerke gereinigt würden und er ein Abo abschließen könne, um dies wöchentlich durchführen zu lassen. Der Unbekannte bot dazu verschiedene Varianten an. Der Senior entschied sich für ein angeblich zweijähriges Abo für einen hohen dreistelligen Wert, den er über einen Zahlungsanbieter im Internet bezahlte. Anschließend wurde der Mann aus Laer aufgefordert, nochmals einen geringen dreistelligen Euro-Betrag zu zahlen, der dann plötzlich erhöht wurde. Daraufhin beendete der Senior das Gespräch und schaltete seinen PC aus, der sich danach nicht wieder hochfahren ließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor dieser Masche: Sollten Sie eine Warnmeldung auf Ihrem Computer erhalten, nehmen Sie den Rechner vom Netz oder stellen Sie diesen einfach aus. Rufen Sie niemals Telefonnummern an, die Ihnen plötzlich auf Ihrem Computer angezeigt werden. Echte Fehler- oder Warnmeldungen von Microsoft enthalten niemals Telefonnummern.

Weitere Infos zu dem Thema finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

