Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Frau wird Opfer eines Exhibitionisten - Polizei sucht Zeugen!

Viersen-Süchteln (ots)

Eine 34-Jährige wurde gestern gegen 10 Uhr in der Horionstraße Opfer eines Exhibitionisten. Sie hatte ihren Wagen geparkt, als plötzlich ein unbekannter Mann auf ihren Pkw zugelaufen kam und sie nach einer Zigarette fragte. Als sie dies verneinte, wurde er aggressiv. Daraufhin schloss sie das Fenster ihres Autos. Im weiteren Verlauf zog der Mann sein Glied aus der Hose und rieb es an ihrem Pkw. Als die Frau ihr Telefon nahm, flüchtete der Mann in Richtung einer Bushaltestelle. Dort beobachtete sie, wie er weitere Personen körperlich angriff. Einen am Boden liegenden Mann, schlug er mit der Faust ins Gesicht. Als unbeteiligte Personen herbeieilten, ergriff der unbekannte Mann zu Fuß die Flucht in Richtung Moersenstraße. Auch der Mann, der geschlagen wurde, flüchtete. Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Er war etwa 25-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, hatte dunkle Haare und trug ein schwarzes Basecap, einen Pullover und eine blaue Jeans. Außerdem sprach er akzentfreies Deutsch. Der Mann, der geschlagen wurde, wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, 170-180 cm groß, kräftige Statur und dunkle Haare. Haben Sie Hinweise zu dem Vorfall? Sind Sie der Mann, der geschlagen wurde? Oder haben Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (413)

