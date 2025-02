Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Unfall vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.02.2025 gegen 17:00 Uhr kam es in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und alkoholischen Getränken stand. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem VW Touareg die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen steuerte er sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit zwei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen. An dem Mercedes und den Citroen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem VW-Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte aufgrund mehrfach durchgeführter untauglicher Versuche seitens des 66-Jährigen kein verwertbares Ergebnis. Weiterhin konnten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein führte er nicht mit sich. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da er vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

