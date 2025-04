Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 02.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tankstelle auf der Hauptstraße in Schwalmtal-Amern ein. Sie schlugen eine Scheibe eines Rolltores zu einer Garage ein und durchsuchten diese und ein angrenzendes Büro. Durch den Krach wurde der Besitzer in seiner Wohnung geweckt. Als die Einbrecher ihn bemerkten, flüchteten sie. Ob und was genau die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (416)

