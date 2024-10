LPI-G: Munitionsfund

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 25.10.2024 zerstörten derzeit unbekannte Täter am Skaterplatz einen Mülleimer, indem dieser in Brand gesetzt wurde. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0277260/2024 und nimmt Hinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

