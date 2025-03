Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diverse Einbrüche

Iserlohn (ots)

Am Wochenende gab es am Hegenscheid und in Eileringsen mehrere Einbrüche. An einer Gaststätte am Flugplatz und am Feuerwehr-Gerätehaus an der Eileringser Straße wurden Fensterscheiben zerschlagen und Geld gestohlen. Die Tatzeit lässt sich bei der Gaststätte eingrenzen auf Samstagmorgen zwischen 2 und kurz nach 9 Uhr. Bei dem Feuerwehr-Domizil fand die Tat zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen statt. In der Nacht zum Samstag wurde an einem Hof an der Eileringser Straße aus einem Gabelstapler ein Schlüssel entwendet. Der Täter machte sich an weiteren Fahrzeugen zu schaffen und durchsuchte einen Lagerraum. Eine Kamera wurde verdreht. Ein Zeuge sah in der Nacht Taschenlampen-Schein auf dem Hof. In derselben Nacht wurden aus einer Scheune eines Hofes an der Atternstraße 22 Dosen Energy-Drinks gestohlen. Acht leergetrunkene Dosen blieben an der Bushaltestelle an der Untergrüner Straße liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Wochenende haben Diebe an mehreren Fahrzeugen zugeschlagen: Am Sonntag zwischen 14.45 und 16.10 Uhr wurde an der Baarstraße die Fensterscheibe eines grauen Skoda eingeschlagen. Der Täter nahm eine Geldbörse mit. Zwischen 12.30 und 14.30 Uhr wurde Am Hauptfriedhof die Scheibe eines schwarzen Ford Focus eingeschlagen. Der Täter erbeutete einen Rucksack samt Inhalt. An der Schützenstraße wurde in der Nacht zum Samstag aus einem geparkten grauen Mercedes Benz Kleingeld gestohlen. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, zerschlugen Unbekannte eine Scheibe eines an der Steinstraße parkenden schwarzen Renault Clio eingeschlagen. Der Täter entwendete eine Mappe mit den Fahrzeugpapieren. Am Karnacksweg wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag eine Scheibe eines Daimler-Benz Lkw eingeschlagen. In der Nacht zum Samstag schraubten Unbekannte Schrauben in die Reifen eines An der Landwehr parkenden weißen Mitsubishi ASX. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell