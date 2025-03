Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebe - Prügeleien - Einbrüche in Keller und Pkw

Hemer (ots)

Aus einer verschlossenen Garage am Droste-Hülshoff-Weg wurden in der Nacht zum Freitag zwei Pedelecs und ein Mountainbike gestohlen. Es handelt sich um ein rotes Cube, ein graues Giant sowie ein blaues Mountainbike der Marke Bergamont. Ein weiteres Garagentor wurde bei einem versuchten Einbruch beschädigt. Vermutlich gelangten die Täter in diesem Fall jedoch nicht in die Garage. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Mehrere Jugendliche haben sich am Samstag an der Bushaltestelle Auf dem Hammer geprügelt. Ein 15-Jähriger wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag kurz nach 17 Uhr kam es an der Elsa-Brandström-Straße zu einem Streit. Ein 18-Jähriger sprühte einem anderen 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei suchte den Sprayer auf, stellte das Spray sicher und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

An der Siemensstraße sind Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in zwei Kellerraum eingedrungen. Sie brachen die Hauseingangstür auf und verschafften sich Zugang zu den Kellerabteilen. Aus einem Kellerraum wurden Schraubenschlüssel und eine Jogginghose gestohlen.

Am Stiller Weg wurde am Sonntag in einen Pkw eingebrochen. Die Fahrerin hatte ihren grauen Mazda 3 gegen 12.45 Uhr an dem Weg abgestellt und ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegengelassen. Als sie eine halbe Stunde später zurückkehrte, war eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und die Handtasche weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0 und warnt davor, Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Selbst bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel einem Spaziergang oder einem Einkauf, sollten keine wertvollen Dinge im Wagen gelassen werden. Ein Fahrzeug ist schnell geknackt. Höher als der Sachschaden wiegen oftmals Ärger und Aufwand, um verloren gegangene Papiere neu zu beantragen. Diebe kennen auch die üblichen Verstecke.

Ein 23-jähriger hat am Samstag gegen 23.50 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße randaliert. Er beschimpfte und beleidigte Gäste. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten entdeckten den 23-Jährigen auf einer Bank am ZOB. Er forderte die Polizeibeamten auf, "sich zu verpissen", beleidigte sie als "Schlampen" und bedrohte sie. Er streitet die Beleidigungen ab. Die Polizeibeamten schrieben mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigungen auf sexueller Basis und Bedrohung und erteilten ihm einen Platzverweis. Dem folgte er.

Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen den Rollladen eines Kioskes am Vincentiusplatz beschädigt. Eine Mitarbeiterin war gegen 7.30 Uhr damit beschäftigt, Ware zu sortieren, als es an dem Rollladen einen lauten Krach gab. Sie sah den Unbekannten, der den Schutz hochgeschoben und dabei beschädigt hatte. Polizeibeamten stellten die Personalien des Mannes fest. (cris)

