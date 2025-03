Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Sachbeschädigungen an Pkw

Altena (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde versucht, in eine Wohnung an der Hagener Straße einzubrechen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwischen 4.12 und 5.57 Uhr im Bereich des Gebäudekomplexes eine männliche Person mit einem weißen Daimler CLS. Außerdem meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, weil er eine verdächtige Person beobachtet hatte. Die Polizei ermittelt. Einen weiteren Einbruchversuch gab es zwischen dem 8. März und Samstagmittag an der Feldstraße. Dort wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln.

Am Loerweg verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle. Der Inhaber bemerkte am Samstagnachmittag, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen und Schränke durchwühlt wurden. Auf der Wiese vor dem Gebäude lagen Gegenstände aus dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht feststellen.

Von einem geparkten Fahrzeug wurden am Sonntag zwischen 2 und 10 Uhr beide Kennzeichen gestohlen. Der Wagen hatte auf dem Parkplatz einer Firma an der Altenaer Straße gestanden. Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 1.10 Uhr, wurde am Halsknopf der Außenspiegel eines Pkw beschädigt. Am Freitag soll ein 25-jähriger Mann am Halsknopf den Lack eines Lieferwagens beschädigt haben. Der Tatverdächtige bestreitet die Tat und beschuldigt den Inhaber des Lieferwagens, ihn unberechtigterweise fotografiert zu haben. (cris)

