Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Brandstiftung - Lack auf Autoscheibe

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus am Rauherfeld eingebrochen. Sie stahlen Pkw-Schlüssel und weitere Schlüssel, Geldbörse, Bargeld und Mobiltelefone. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Ein 14-Jähriger zündete am Freitag gegen 17 Uhr an der Von-Lüninck-Straße Jugendfeuerwerk und setzte damit eine Wiese in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das sich auf etwa 15 qm ausgedehnt hatte.

An der Körnerstraße wurde in der Nacht zum Samstag eine Tüte mit Lack unter einem Frontscheibenwischer eines schwarzen Skoda platziert. Die Farbe trocknete auf der Frontscheibe. Möglicherweise ist der Lack auch in die Lüftung des Fahrzeugs gelaufen, weshalb sich der Schaden noch nicht beziffern lässt. (cris)

