Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Versuchter Wohnungseinbruch - Kripo sucht mit Bild nach Tatverdächtigen

Brüggen (ots)

Am Morgen des 04. Februar kam es gegen 07.45 Uhr auf dem Fasanenweg in Brüggen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Über eine Türkamera wurde dabei ein Bild des Tatverdächtigen erstellt. Im laufenden Ermittlungsverfahren wurde das Bild auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun veröffentlicht. Dieses und die Beschreibung des Mannes finden Sie ihm Fahndungsportal der Polizei NRW über den folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/166444 Die Kripo in Dülken fragt: Wer kann Angaben dem Tatverdächtigen machen? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (417)

