Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250425 Willich-Neersen: Zwei PKW stoßen zusammen - drei Verletzte

Willich-Neersen (ots)

Am Freitag, 25.04.2025 um 21:58 Uhr stießen zwei PKW an der Kreuzung Alte Landstraße (L361)/Ecke Kickenstraße (L29) in Willich-Neersen zusammen. Ein 24-jähriger Willicher wurde dadurch zunächst in seinem PKW eingeklemmt und musste schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Seine 23-jährige Beifahrerin konnte das Kfz. selbstständig verlassen und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der andere 39-jährige unfallbeteiligte Fahrzeugführer aus Neuss erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligte wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. (419)

