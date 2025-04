Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Viersen (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, um 20.32 Uhr, befuhr ein 29 jähriger Nettetaler die Dohrstraße in Breyell aus Richtung Biether Straße kommend in Fahrtrichtung Schmaxbruch. Der Fahrzeugführer kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst durch einen Zaun auf eine Grünfläche mit dichten Büschen und kollidierte anschließend mit einer fest im Boden verankerten Bank, wodurch das Fahrzeug ausgebremst wurde und zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er wurde in ein anliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /MT (420)

