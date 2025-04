BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Mainz

Mainz (ots) - In den letzten Wochen erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz Kenntnis davon, dass Passanten am Hauptbahnhof Mainz von Fremden angesprochen wurden, mit der Bitte Geld für diese abzuheben. In einem Fall war der Täter erfolgreich und erbeutete 500 Euro. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Betrug gegen Unbekannt eingeleitet. Bei der Betrugsmasche gaben die Täter an, dass sie Geld benötigen, aber ...

mehr