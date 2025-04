Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann in Skatepark angegriffen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 26. April, kam es gegen 2:30 Uhr zu einer Körperverletzung in einem Skatepark an der Kreuzmönchstraße in Kaldenkirchen. Ein 21-jähriger Mann aus Grefrath und ein 22-Jähriger aus Viersen gerieten mit einer unbekannten Gruppe von etwa zehn Personen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug eine der Personen dem 21-Jährigen eine Glasflasche auf den Hinterkopf. Daraufhin flüchtete er gemeinsam mit dem Viersener in Richtung Grenzwaldstraße. Die beiden wurden von einem schwarzen Kompaktwagen mit insgesamt sechs Insassen verfolgt. Unter ihnen befand sich auch der Mann, der zuvor mit der Glasflasche zugeschlagen hatte. Dieser saß im Fahrzeug und hielt ein Messer in der rechten Hand. Als die beiden jungen Männer die Polizei verständigten, flüchteten die Verdächtigen mit dem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Angreifer wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, lange dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem schwarz-grauen Stoffpullover. Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Personen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (423)

