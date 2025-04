Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ein ereignisreicher und herausfordernder Tag liegt hinter uns.

Bochum (ots)

Am gestrigen Montag, 14.04.2025, wurde die Feuerwehr Bochum durch zahlreiche Einsätze gefordert: 10:30 Uhr: Ein Pkw-Fahrer meldete einen Tanklaster, aus dem Heizöl auslief. 12:00 Uhr: Eine Bürgerin meldete einen ausgelösten Heimrauchmelder in Bochum Gerthe. Hier war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Während dieser Einsätze: Alarmierte die Leitstelle weitere Einheiten zu insgesamt drei verschiedenen Objekten, an denen die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Zum Glück konnte an keiner Einsatzstelle ein relevantes Schadensereignis festgestellt werden. 18:30 Uhr: Ein Pkw-Fahrer meldete einen Unfall auf der Wuppertalerstraße, bei dem ein Pkw in einen Graben gefahren war und die Fahrerin im Fahrzeug eingeschlossen wurde. 20:33 Uhr: Eine Bürgerin aus Langendreer meldete einen beißenden Geruch im Garten, der nach Bauarbeiten aufgefallen war. Es handelte sich glücklicherweise nur um den Geruch eines chlorhaltigen Reinigers. Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 125 Rettungsdiensteinsätze, 7 Brandeinsätze und 10 technische Hilfeleistungen bearbeitet. Durch die vielen Einsätze, die teilweise parallel auftraten, kam es insbesondere in der Leitstelle zu einem erhöhten Koordinierungsbedarf. Hier wurden nicht nur Informationen der Einsatzstellen verarbeitet, sondern auch Ressourcen für ggf. weitere Ereignisse gebildet und verwaltet. Die Einsatzbearbeiter der Leitstelle dokumentierten zusätzlich über 250 Leitstellentätigkeiten. An diesem ereignisreichen Tag wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehren Langendreer, Brandwacht, Nord, Querenburg, Linden und Dahlhausen unterstützt. Die Sondereinheit Information und Kommunikation unterstützte die Leitstelle und besetzte den Reserve-Einsatzleitwagen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Einsatzstellen können den vorausgegangenen Presseberichten und den Berichten in den sozialen Medien entnommen werden.

