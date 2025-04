Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerere Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße in Linden - PKW rutsch in die Böschung, Fahrerin schwer verletzt.

Am Montagnachmittag gegen 18.30 Uhr ist es auf der Wuppertaler Straße in Bochum Linden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich Wuppertaler Straße / Welperstraße. Ein PKW kam von der Straße ab, rutschte die Böschung herunter und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch in ihrem Fahrzeug. Um ein weiteres Abrutschen des Wagens zu verhindern, wurde dieser zunächst mit Stahlseilen und Unterlegkeilen gesichert, anschließend konnte die Verletzte befreit und mit Hilfe einer sogenannten Schleifkorbtrage die Böschung nach oben gezogen werden. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus transportiert.

Die Wuppertaler Straße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Nach knapp 90 Minuten war der Einsatz der rund 30 Einsatzkräfte beendet. Neben der Berufsfeuerwehr waren dabei auch die Löscheinheiten Linden und Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

