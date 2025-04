Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in Gerthe - Rauchmelder verhindert Ausbreitung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Am Mittag kam es in Gerthe zu einem Zimmerbrand bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

Gegen 12 Uhr setzte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Heuweg einen Notruf bei der Feuerwehr Bochum ab. Er meldete einen piependen Rauchmelder in einer Nachbarwohnung. Rauch oder Feuer waren aber nicht zu erkennen. Auf Grund des vorangegangenen Heizöl-Einsatzes an der Baroper Straße, rückte ein gemischter Löschzug aus Einheiten der Löscheinheiten Brandwacht und Nord sowie der Berufsfeuerwehr von der Hauptwache nach Gerthe aus. Die ersten Einsatzkräfte trafen, nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten, auf einen ausgedehnten Zimmerbrand in der Wohnung. Es wurden umgehend weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für den Einsatz nachgefordert. In der Brandwohnung wurde glücklicherweise keine Person angetroffen, aber vier Personen aus den benachbarten Wohnungen hatten kurzzeitig Kontakt zum Brandrauch. Alle vier wurden von unserem Rettungsdienst untersucht und konnten unverletzt vor Ort verbleiben. Der Brand wurde von zwei Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpft und konnte somit auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Abschließend wurde das Gebäude mit Lüftern vom Brandrauch befreit. Die betroffene Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar. Die benachbarten Wohnungen konnten nach dem Einsatz wieder freigegeben werden.

Der Einsatz war für die ca. 35 Einsatzkräfte nach gut 1,5 Stunden beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell