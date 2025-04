Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rißtissen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntag kam ein 19-jähriger zu weit nach links und verursachte einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 20.00 Uhr in der Schlossstraße. Ein 19-Jähriger kam mit seinem VW aus Richtung Laupheim. In der Schloßstraße kam er im Kurvenbereich zu weit nach links. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 45-jährigen VW-Fahrer zusammen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf etwa 16.500,00 Euro.

