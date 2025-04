Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Auf den Leitplanken endete am Sonntag die Fahrt einer 50-Jährigen.

Ulm (ots)

Kurz nach 10.15 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Mazda auf dem Verbindungsweg von Herrlishöfen nach Rißhöfen. Aus zunächst unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Der Mazda stieß gegen die beginnenden Leitplanken. Das Auto wurde angehoben und kam dann mit dem Fahrzeugunterboden auf den Planken zum Stehen. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge hatte das mitbekommen und die Polizei verständigt. Die kam und nahm den etwas ungewöhnlichen Unfall auf. Dabei rochen die Polizisten Alkohol bei der Fahrerin. Rund zwei Promille ergab ein Alkomattest. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Mazda. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.000 Euro, die Höhe des Schadens an der Schutzplanke ist noch unklar.

++++0655821

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell