Zu viel Alkohol führte zu dem Unfall am Samstag bei Geislingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Mercedes von Eybach in Richtung Steinenkirch. Im Bereich Untere Roggenmühle kam der Fahrer von der Straße ab. In Schräglage blieb der Mercedes an einer Böschung stehen. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest erhärtete den Verdacht. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt bestimmen. Ein Auto darf der Mann nicht mehr fahren. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Abschlepper kümmerte sich um das schrottreife Auto.

