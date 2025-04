Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mit Motorrad auf geparktes Auto aufgefahren

Nicht aufgepasst hat eine 23-Jährige am Samstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.45 Uhr war die Bikerin mit ihrer Kawasaki im Weißdornweg unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand parkte ein Auto ordnungsgemäß. Beim Vorbeifahren fuhr die Motorradfahrerin auf den VW auf, da sie scheinbar den Abstand falsch eingeschätzt hatte. Glücklicherweise blieb die Bikerin unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 2.500 Euro, den an dem Kraftrad auf ca. 5.000 Euro. Da an dem Motorrad Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr Laupheim im Einsatz.

Die Polizei empfiehlt Motorradfahrerinnen und -fahrern nicht nur eine gute Vorbereitung zum Saisonstart und Fahrsicherheitstrainings, sondern auch eine gute Schutzkleidung. Der Unfall zeige, dass sich damit Verletzungen verhindern ließen.

++++0654989(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell