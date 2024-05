Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei zwischen mehreren Personen endet mit Biss eines Diensthundes

Euskirchen / Kall (ots)

Passanten meldeten am 19.05.2024 gegen 18.06 Uhr eine Schlägerei zwischen 9 -15 Personen auf der Alleestraße, in der Nähe des Euskirchener Hauptbahnhofes. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen, so dass die Beamten die Verfolgung zu Fuß aufnahmen. Ein im Rahmen der Fahndung eingesetzter Diensthundführer beging mit seinem Diensthund den Wasserlauf am Ruhrpark, als der Hund plötzlich eine Fährte eines geflüchteten Mannes aufnahm. In einem nahen gelegenen Gebüsch konnte die Person vom Hund aufgespürt werden. Der Diensthund wurde mehrfach angedroht, sollte es zu einem Fluchtversuch kommen. Trotz Androhung ergriff der Mann dennoch zu Fuß die Flucht. Der Diensthund biss daraufhin den Mann in den rechten Unterarm. Der Hund, sowie die Person fielen dabei in den Wasserlauf, welcher an dieser Stelle aber nicht tief war. Da der Beschuldigte sich nicht beruhigte, konnte der Hund zunächst nicht von dem Mann getrennt werden.

Der Beschuldigte wurde angewiesen sich ruhig zu verhalten, da dann erst der Hund von ihm getrennt werden könne. Sollte er versuchen wiederrum zu flüchten, wurde die Anwendung des Diensthundes erneut angedroht. Der Hund wurde sodann von dem Beschuldigten getrennt.

Dieser ergriff jedoch umgehend sofort wieder die Flucht, so dass der Diensthund erneut den Flüchtenden packte und zu Boden riss.

Der Beschuldigte würgte, stieß und trat daraufhin mehrfach gegen den Diensthund, so dass der Beschuldigte mittels einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizeibeamten daran gehindert wurde. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Beschuldigte beruhigte sich nun und konnte widerstandslos gefesselt werden.

Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde diese Personengruppe erneut am Kaller Bahnhof festgestellt, welche ebenfalls durch eine Schlägerei aufgefallen sind.

Einer der Beteiligten wurde durch eine zerschlagene Glasflasche an der Hand verletzt. Es wurden Strafanzeigen gefertigt und Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell