Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrolle führt zu einer Blutprobe

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 07:25 Uhr befuhr eine 17-jährige Person mit seinem Kleinkraftrad den Narzissenweg in Euskirchen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab er an, vor zwei Tagen bereits einmal auf Betäubungsmittel positiv getestet worden zu sein und er ginge davon aus, dass dies immer noch so sein könnte. Auf Nachfrage um welche Art von Betäubungsmittel es sich gehandelt habe, gab er an Cannabis konsumiert zu haben.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest auf Cannabis verlief negativ. Dafür sprach der Test auf Amphetamin / Metamphetamin und Kokain an.

Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen, eine Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell