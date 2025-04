LPI-G: Versuchter Betrug mit Falschgeld im Krankenhaus

Gera (ots) - Gera: In den frühen Abendstunden des 2. April 2025 (circa 18:00 Uhr) ereignete sich in der Heinrichstraße ein Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Einfahren in die Straße eine 61-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Es kam zur Kollision, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzte. Sie wurde anschließend in das Krankenhaus Gera ...

