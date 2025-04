LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Greiz (ots) - Greiz: Am 01.04.2025 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde eine 76-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße Am Schafberge in Weida von einem unbekannten, schätzungsweise 30-jährigen Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete der Täter unbemerkt die Geldbörse der Frau, die unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente enthielt. Nachdem das Gespräch beendeter ...

mehr