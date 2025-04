Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl im Supermarkt - Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Am 01.04.2025 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde eine 76-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße Am Schafberge in Weida von einem unbekannten, schätzungsweise 30-jährigen Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete der Täter unbemerkt die Geldbörse der Frau, die unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente enthielt. Nachdem das Gespräch beendeter war, entfernte sich der Täter unerkannt. Anschließend bemerkte die Frau den Diebstahl und informierte die Polizei. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0083475/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell