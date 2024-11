Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Monheim am Rhein - 2411055

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 14. November 2024, wurden gleich zwei Motorräder aus einer Tiefgarage in Monheim am Rhein entwendet. Die Täterinnen oder Täter stahlen zudem zwei Kennzeichen eines dort geparkten VW Golf. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Bereits am 9. November 2024 parkte ein 60-Jähriger sein Motorrad der Marke Kawasaki Z900 auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes an der Ursula-Mamlok-Straße. Am Donnerstagmorgen, 14. November 2024, stellte er den Diebstahl des fünf Jahre alten sogenannten "Naked Bike" mit einer Städtekennung für die Stadt Düsseldorf (D-) fest und alarmierte die Polizei. Der Halter schätzt den Wert der schwarz-grün lackierten Kawasaki auf circa 6.000 Euro.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten wurde zudem festgestellt, dass auch ein Motorrad der Marke BMW R1250GS von einem Stellplatz in derselbenTiefgarage entwendet worden war. Das geländegängige teilverkleidete Motorrad mit einer Städtekennung für die Stadt Friedberg (FB-) ist schwarz lackiert und hat goldene Dekorstreifen. An der BMW sind zudem zwei Aluminiumkoffer angebracht. Der Halter schätzt den Wert der vier Jahre alten R1250 auf circa 20.000 Euro.

Zudem wurde ein Opel Corsa, der vor der BMW in der Tiefgarage abgestellt war, mutmaßlich im Rahmen der Diebstahlshandlung erheblich beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen zeitgleich zwei Kennzeichen mit einer Mettmanner Städtekennung (ME-) von einem ebenfalls in der Tiefgarage abgestellten VW Golf.

Die Einsatzkräfte führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Es wurden Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und die beiden Maschinen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum aktuellen Standort der Kawasaki Z900 sowie der BMW R1250GS nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

