Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall

Willich-Schiefbahn (ots)

In unserer Meldung 151 berichteten wir von einem Raubüberfall auf einem Parkplatz in der Straße Unterbruch in Schiefbahn. Die 55-jährige Frau aus Viersen beobachtete am 12. Februar gegen 18 Uhr zwei Männer, die sich an dem Pkw der Frau aufhielten. Als sich die Geschädigte den Personen näherte, griff einer der Beschuldigten nach ihrer Handtasche. Anschließend setzten sich beide Männer in einen älteren Opel Corsa, mit Essener Kennzeichen und versuchten, mit der gestohlenen Handtasche zu flüchten. Die Geschädigte stellte sich vor das Fahrzeug, um die Täter an der Flucht zu hindern. Das Fahrzeug fuhr ruckartig vorwärts und touchierte die Geschädigte am Bein. Daraufhin sprang die Geschädigte zur Seite. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Autobahn. Durch die visuelle Fahndungshilfe des LKA NRW wurden zwei Phantombilder der Täter gefertigt: https://polizei.nrw/fahndung/166556 Haben Sie Hinweise zu den beiden unbekannten Männern? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (426)

