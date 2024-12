POL-WAF: Oelde. VW Transporter angefahren, beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Renault Captur ist in der Nacht von Freitag (06.12.2024) auf Samstag (07.12.2024) am Bahnhof in Drensteinfurt angefahren und rechtsseitig beschädigt worden. Der Verursacher des Schadens flüchtete, ohne die Polizei zu rufen. Vermutlich war ein Rad- oder E-Scooter-Fahrer beteiligt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

mehr