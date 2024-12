POL-WAF: Drensteinfurt. Renault Captur angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 08.12.2024, wurde gegen 00.14 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Oststraße in Beckum gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand im Dachstuhl. Während der Löscharbeiten war die Oststraße in Beckum für den Verkehr komplett gesperrt. Aufgrund des Brandes sind die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus aktuell unbewohnbar. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Unterbringung der ...

