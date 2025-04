Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt - Radfahrer schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ist es in Süchteln-Hagenbroich zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer schwebte zunächst in Lebensgefahr und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 64-jährige Grefratherin war mit ihrem Pkw auf dem Mühlenheuweg aus Richtung Grefrath kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Ritterstraße, die sie geradeaus in Richtung Dülken überqueren wollte, hätte sie Vorfahrt gewähren müssen. Auf der Ritterstraße war, aus Richtung Nettetal kommend, ein 57-jähriger Radfahrer aus Oploo in Nord-Brabant in den Niederlanden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zu der Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er war am späten Abend außer Lebensgefahr. Auto und Fahrrad wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Die Kreuzung blieb zur Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (436)

